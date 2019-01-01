بيبي رينا يهنئ أليسون بعد معادلة رقمه التاريخي

بيبي رينا يهنئ خليفته في ليفربول أليسون بيكر على معادله رقمه بـ 20 مباراة بشباك نظيفة في موسم واحد في البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

هنأ حارس مرمى نادي ميلان الحالي وليفربول سابقًا بيبي رينا الحارس الحالي للريدز أليسون بيكر بعد معادلة رقمه القياسي الخاص.

وكان أليسون بيكر كان قد شارك في فوز ليفربول مساء أمس الجمعة على متذيل ترتيب البريميرليج هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يكون أليسون بيكر قد شارك مع ليفربول في 20 مباراة خرج فيها بشباك نظيفة خلال هذا الموسم في منافسات الدوري الإنجليزي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

ويعتبر هذا الرقم قياسيًا في البريميرليج، إذ حققه من قبل حارسي مانشستر يونايتد إيدوين فان دير سار وبيتر شمايكل، وكذلك حارس ليفربول السابق بيبي رينا مرتين موسمي 2006 و 2009.

وبعدما عادل أليسون رقم رينا، هنا الحارس الدولي الإسباني خليفته البرازيلي بهذا الرقم، حيث بعث له رسالة نصها "هنيئًا لك أليسون الوصول إلى هذا الرقم، الجميع في ليفربول يقومون بعمل جيد ويجب أن يستمر ذلك من أجل التتويج بالبطولات"

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يذكر أن بيبي رينا كان قد لعب في صفوف ليفربول في الفترة ما بين 2005 و 2014، وكان أحد أبرز من شغلوا مركز حراسة المرمى في التاريخ الحديث لأحمر الميرسيسايد.