بيبي: بورتو يستطيع الفوز بدوري الأبطال

بيبي لاعب ريال مدريد السابق وبورتو الحالي يؤكد على قدرة فريقه في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد السابق وبورتو الحالي أن فريقه قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الخاصة بالموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيبي لصالح الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكد خلالها أن الفريق لديه الإمكانيات التي تمكنه من ذلك.

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وقال بيبي: وقال بيبي"لقد حققت دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات من قبل، وهذا العام ستكون الرابعة إذا ما أراد الرب، ونحن نعلم أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة".

وأضاف: "ليفربول فريق قوي للغاية ولديهم أسلوب لعب مميز ومدير فني كبير، لكن علينا أن نكون أنفسنا، علينا أن نكون نفس الفريق الذي وصل لدور الـ 8 من هذه المسابقة".

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وأكمل: "نحن نبحث عن نتيجة جيدة في مباراة الذهاب وعن تسجيل بعض الأهداف وأن نقوم بعملنا، لكن علينا أن نحترم ليفربول فهم فريق عظيم".

جدير بالذكر أن بورتو كان قد أطاح بفريق روما في دور الـ 16 من البطولة، ويملك الفريق البرتغالي لقب وحيد لدوري أبطال أوروبا يعود لعام 2004.