بيبي: بدايتي مع أرسنال سلبية للغاية وهناك العديد من الأمور تحتاج للتحسن

لاعب أرسنال غير راض عن مستواه

أكد نيكولاس بيبي، لاعب أرسنال أنه بحاجة إلى تحسين الكثير في قدراته خلال الفترة القادمة مع أرسنال، معترفاً بأن بدايته مع الفريق لم تكن مثالية.

وانضم اللاعب الإيفواري إلى صفوف أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو.

صاحب الـ 24 عاماً، خاض مع أرسنال هذا الموسم 17 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف فقط.

وقال بيبي في تصريحات صحفية: "أود أن أقول إن بدايتي مع أرسنال كانت سلبية بعض الشيء، ومن الطبيعي أن ينتقدني الجمهور فإنا لا أصنع الفارق في كل مباراة".

وواصل: "هناك الكثير من العوامل التي يجب أن تتحسن، منها التسجيل بسرعة أكبر واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، كما إنني أيضاً بحاجة إلى تحسين الجانب البدني".

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وأشاد اللاعب الإيفواري، بمدرب الفريق المؤقت ليونبيرج، مشيراً إلى أنه كان له تأثيراً جيداً على اللاعبين، خلال فترة قصيرة.

وقال بيبي عن مدربه: "بما إنه كان لاعباً سابقاً، فهو يفهمنا بشكل أفضل ويتحدث إلينا كثيراً، لذلك التفاهم بيننا سهلاً جداً".