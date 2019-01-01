وكيل بيبي يؤكد اهتمام باريس سان جيرمان

اللاعب محط اهتمام عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد سمير الخياط، وكيل نجم ليل نيكولاس بيبي، وجود اهتمام من باريس سان جيرمان بالتعاقد مع الجناح الإيفواري خلال الصيف الجاري.

وتألق بيبي مع ليل الموسم الماضي وتُوج هدافاً لبطولة الدوري الفرنسي، ولكن لم يقدم مستوى طيب مع كوت ديفوار في أمم إفريقيا والتي ودعتها في ربع النهائي.

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وقال وكيل اللاعب في برنامج "ميركاتو": "نيكولاس منفتح على كل الحلول، الهدف أن يوقع عقداً مع الفريق الصحيح".

وأكمل: "بي إس جي إمكانية، ولكن يجب أن يجتمع الأطراف الثلاثة ويتم الاتفاق، هناك أندية كثيرة مهتمة بضمه، المهم هو أن يكون نادي يساعده في التطور".

وتحدثت الصحف الفرنسية عن وجود عروض من قبل إنتر، أتلتيكو مدريد، وليفربول للتعاقد مع الإيفواري.

وكان بيبي انضم لصفوف ليل مقابل عشرة ملايين قادماً من أنجير في 2017، وتقدر قيمته حالياً في حدود 70 مليوناً بحسب التقارير.