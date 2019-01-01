أرسنال يضع شرطاً وحيداً لضم خضيرة

اللاعب شوهد في ملعب الإمارات بلندن هذا الأسبوع

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة نجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خضيرة شوهد في ملعب الإمارات هذا الأسبوع، لمشاهدة مباراة أرسنال وليون بكأس الإمارات، ليشعل التكهنات حول مستقبله.

فرصة الألماني في التواجد بفريق المدرب ماوريسيو ساري الموسم القادم تبدو صعبة، لتعاقد السيدة العجوز مع أدريان رابيو وآرون رامسي.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت ترحيب يوفنتوس بالتخلي عن اللاعب والتخلص من راتبه.

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أرسنال لا يمانع الصفقة وسط تزايد الشكوك حول مستقبل محمد النني، مما يجعله مطالباً بضم لاعب وسط جديد.

ونظراً للميزانية الضعيفة للمدفعجية هذا الصيف، اشترط أرسنال التعاقد مع خضيرة في صفقة انتقال حر، مطالباً اللاعب بفسخ عقده.

ويطمح النادي اللندني في ضم لاعب آخر من يوفنتوس، وهو دانيلي روجاني مدافع الفريق، ولكن النادي الإيطالي يبدو متردداً تجاه تلك الخطوة.