إيمري يؤكد اقتراب بيبي ويُلمح لبقاء كوسيلني

المدفعجية مستمرون في السوق لتدعيم خط الدفاع

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن اقتراب الفريق من التعاقد مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت تعاقد المدفعجية مع بيبي، بعد صراع شرس مع نابولي، في صفقة وصلت قيمتها 80 مليون يورو.

إيمري تحدث لوسائل الإعلام، عقب فوز أرسنال الودي على أنجيه الفرنسي بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي 1/1.

وقال الإسباني في تصريحاته:"بيبي لعب لسنوات في أنجيه ثم ليل، تطور بشكل كبير جداً، ونحن نختار النوعية التي يمكنها تطوير الفريق".

وأضاف:"لدينا العديد من الخيارات منها بيبي، الصفقة لم تكتمل بعد ولكن سأخبركم قريباً لو أُعلنت الصفقة".

إمكانية لعبه في تواجد بيير أيميريك أوباميانج:"نعم لأنه يلعب بقدمه اليسرى لذلك يمكنه التواجد بأي جناح سواء أيمن أو أيسر، لدينا أيضاً بوكايو ساكا بنفس الخاصية".

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قوة أرسنال مع بيبي:"الصفقة لم تحدث حتى الآن، الحديث يتأجل لما بعد الإعلان الرسمي".

رحيل لوران كوسيلني:"هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، نتحدث معه بكل احترام، هناك تطور إيجابي مؤخراً ونطمح لاستمراره والاستفادة من خبرته".

إجراء تعاقدات أخرى:"نحن نعمل على كل الاحتمالات، جلبنا سيبايوس وربما بيبي، نريد إضافة مدافع آخر يمكنه مساعدتنا الموسم القادم".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت اهتمام أرسنال بالتعاقد مع كيران تيرني ظهير أيسر سيلتك، والمدافع الإيطالي دانيلي روجاني لاعب يوفنتوس.