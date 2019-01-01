رسمياً - أرسنال يعلن التعاقد مع نيكولاس بيبي

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي قادماً من ليل الفرنسي.

بيبي تألق بشكل لافت مع ليل الموسم الماضي، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا تجاهه، أبرزهم نابولي، بايرن ميونيخ، ليفربول وباريس سان جيرمان.

وكشف الموقع الرسمي للمدفعجية، عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق، ليمثل دفعة قوية للمدرب أوناي إيمري.

وجاء ذلك بعد تواجد الإيفواري صاحب الـ24 عاماً في لندن هذا الأسبوع، من أجل إنهاء كافة التفاصيل والخضوع للكشف الطبي.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بيبي لأرسنال تصل لـ72 مليون جنيه إسترليني.

وقرر النادي اللندني تسديد هذا المبلغ على 5 دفعات، نظراً للميزانية المحدودة التي يمتلكها هذا الصيف.

ويصبح بيبي هو اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، متخطياً بيير أيميريك أوباميانج المنضم من بوروسيا دورتموند بـ60 مليون إسترليني.

ويعتبر أيضاً هو أغلى لاعب إفريقي، بعد تفوقه على صفقة انتقال رياض محرز لمانشستر سيتي بـ61 مليون.

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وينتهي بذلك الجدل تماماً حول مستقبل الجناح الإيفواري، بعدما كان على بعد خطوات قليلة من الانتقال لنابولي.

يذكر أن بيبي نجح في تسجيل 23 هدف وصناعة 12 في 41 مباراة مع ليل خلال الموسم الماضي.