بيان ناري مشترك بين يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد للرد على تهديدات يويفا

بيان ناري مشترك بين يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد للرد على الاتحاد الأوروبي وتهديداته ضد دوري السوبر!

نشرت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بيانًا صحفيًا مشترك قبل قليل للرد على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر مساء الأمس الجمعة الموافق السابع من مايو.

جاء هذا عبر المواقع الرسمية لهم، حيث أكدوا على عدة نقاط هامة في ذلك البيان:

ما الذي جاء في بيان الأندية؟

1- عانت الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي ولا تزال تعاني من الضغوط والتهديدات بشكل غير مقبول من أطراف أخرى للتخلي عن المشروع، وبالتالي الامتناع عن ممارسة حقها في البحث عن حلول لمنظومة كرة القدم، وهو أمر لا يصح بأمر المحاكم التي حكمت لصالح البطولة وأمرت الاتحادين الدولي والأوروبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعيق تلك المبادرة بأي شكل من الأشكال.

2- تم الإعلان عن تلك البطولة عن طريق 12 ناديًا:

أ- بهدف توفير الحلول للوضع الحالي في كرة القدم، حيث كنا نتشارك نفس المخاوف حول الوضع الإقتصادي الحالي، فكان لابد من بعض التغييرات التي تضمن بقاء رياضتنا جذابة لسنوات طويلة، ولهذا تم الإعلان عن البطولة الجديدة وأردنا التواصل مع الاتحاد الأوروبي والدولي.

ب- احترمنا كل أنظمة كرة القدم الحالية، وأكدنا على ضرورة عدم إقامة البطولة إلا إذا حدث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والدولي وبالرغم من ذلك رفضا تمامًا التواصل معنا.

ج- أردنا تحقيق بعض الاستقرار المالي لأسرة كرة القدم الأوروبية بأكملها في ظل الأزمة العميقة التي تهدد بقاء العديد من الأندية، وتم الاتفاق على دفع مبالغ محددة تضاعف الأرباح التي يوزعها الاتحاد الأوروبي.

3- أقرت الأندية المؤسسة أن البطولة هي فرصة فريدة من نوعها لتقديم عروض أفضل للجماهير عبر العالم وزيادة الاهتمام العالمي بكرة القدم، وتعزيز كرة القدم النسائية أيضًا.

4- نحن نتفهم ردود الأفعال على البطولة الجديدة، لذلك نحن على استعداد لإعادة النظر في بعض الأمور فيها حسب الضرورة، ومع ذلك لا يجب تجاهل احتياجات كرة القدم الحالية، والتي دفعتنا في الأساس للإعلان عن تلك البطولة.

5- من المؤسف أن نرى الشركاء المؤسسين لنا في ذلك الموقف المتناقض بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مساء الأمس، حيث لم تختف المشاكل المادية التي دفعتهم للانضمام لنا.

6- أخيرًا نؤكد للجميع و الاتحادين الدولي والأوروبي رغبتنا في النقاش والوصول للحلول دون ضغوط وبكل احترام ووفقًا لسيادة القانون من أجل إيجاد حلول مستدامة لكرة القدم بأكملها.

ما الذي قاله الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي أكد أن الأندية التي انسحبت من البيان الخاص بالبطولة الجديدة سيتم خصم 5% من المستحقات الخاصة بهم لديه.

كذلك أكد على وجود عقوبات كبيرة تنتظر الأندية التي لم تنحسب حتى الآن، وهي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

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