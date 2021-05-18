بيان ناري .. النصر الإماراتي يشكو التحكيم ويطالب بإعادة نهائي كأس رئيس الدولة

النصر يعيد فوز شباب الأهلي إلى أخطاء التحكيم

أصدر نادي النصر الإماراتي بيانًا ناريًا، اليوم الثلاثاء، حول مباراته أمام شباب الأهلي دبي، في نهائي كأس رئيس الدولة والذي توج به الأخير بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

شباب الأهلي حقق الفوز على النصر، بعد أن تقدم أولًأ بهدف من ركلة جزاء، وعدل مهدي عبيد النتيجة قبل أن يتم احتساب ركلة أخرى للشباب لتنهي المباراة لصالحه.

وقال النصر في البيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقًا من مسؤوليتها وشديد حرصها على حفظ حقوق جمهورها ولاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية، سعيًا منها لإبقاء سمعة كرة القدم الإماراتية في أبهى صورها، تقدمت شركة النصر لكرة القدم بتاريخ اليوم 18 مايو 2021 بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بشأن الأحداث الكارثية التي تخللت المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" للموسم الرياضي 2020/2021".

وأضاف النادي عبر البيان: "طالبت فيها من حيث النتيجة بإعادة المباراة تأسيسًا على وجود خطأ قانوني فني يستوجيب الإعادة طبقًا للوائح ذات صلة واحتياطيًا تعويض النادي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في المباراة المذكورة".

وكان النصر قد وصف فوز شباب الأهلي عبر موقعه الرسمي بـ "بضربتي جزاء من وحي الخيال"، اعتراضًا على احتسابهم لصالح شباب الأهلي وقتها في نهائي البطولة.

وواجه النصر نظيره شباب الأهلي أيضًا في الموسم الحالي بنهائي كأس الخليج العربي وتمكن الأخير بتحقيق البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

