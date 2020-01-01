بيان رسمي من مازيمبى الكونغولي لكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية

أصدر نادي مازيمبى الكونغولي بيانًا رسميًا كشف فيه حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب جاكسون موليكا من أجل التعاقد مع خلال الفترة الحالية.

وقال النادي الكونغولي عبر الموقع الرسمي :"يود أن يعلن النادي رفضه رسميًا أي اتصالات محتملة من جانب الأهلي المصري، لضم المهاجم جاكسون موليكا".

وأضاف البيان : "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية."

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وأكمل البيان : "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."

وواصل البيان : "أنا أيضًا لم أؤكد لأي صحفي أو كيل لاعبين أنني على اتصال بالأهلي، وفي الوقت الحالي أنا في المنزل، وأعيش نفس الظروف التي يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا، الذي أعاق كل النشاطات."

وأنهى : "إذا كان من الضروري الحديث عن الرحيل فإن إدارة النادي تمتلك القدرة الكافية للتعامل مع الأمر."

يُذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة الأهلي في التعاقد مع جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، ثم تحول الحديث عن المهاجم جاكسون موليكا.

أضاف البيان، أن اللاعب نفسه ينفى التصريحات المنسوبة إليه على احدى المواقع المصرية، اليوم الخميس، وهى المعلومات التى نقلتها وسائل الاعلام الكونغولية.