بيان رسمي - كاف: سوء السلوك وراء إقالة عمرو فهمي

المغربي معاد حجي يخلف المصري في الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا يتضمن عدد من القرارات التي اتخذها في اجتماعه الأخير.

كاف كان قد عقد اجتماعًا بالقاهرة يومي 11 و12 من إبريل الجاري، على هامش قرعة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيانه أنه قرار إقالة المصري عمرو فهمي؛ السكرتير، جاء لسوء سلوكه، على أن يتولى المغربي معاد حجي المسؤولية خلفًا له.

شبكة "رويترز" كانت قد فجر مفاجأة منذ أيام عن أسباب إقالة المصري من منصبه، حيث أرجعته لعزم الأخير لكشف قضايا فساد وتحرش متورط بها أحمد أحمد؛ رئيس كاف. (طالع تصريحاته)

في إطار آخر، تضمن قرارات كاف كذلك زيادة مكافآت بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بجانب إجراء تدقيق مالي وإداري خلال الفترة المقبلة.