بيان رسمي - طاهر أبو زيد يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

مارادونا النيل - هل ينافس على مقعد رئاسة القلعة الحمراء؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر طاهر أبو زيد؛ نجم الأهلي المصري ووزير الشباب والرياضة الأسبق، بيانًا رسميًا، للرد عما تردد مؤخرًا عن عزمه خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

بعض التقارير الصحيفة كانت قد نقلت أنباء عن عزم مارادونا النيل في خوض الانتخابات، المقرر لها عام 2021، لمعارضته لمجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

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ونفى أبو زيد هذه التقارير نهائيًا، حيث قال في بيانه: "أنفي بشدة وبصورة قاطعة ما تردد من شائعات حول خوضي الانتخابات المقبلة للأهلي، الشائعة مغلوطة وتستهدف التأثير على الساحة الرياضية، لإحداث بلبلة حول النادي".

وأضاف: "المستهدف من الشائعة بالتحديد فريق الكرة الذي يخوض منافسات شرسة فيما تبقى من عمر الدوري المصري الممتاز".

نجم القلعة الحمراء الأسبق اختتم: "أطلب من كل من يكتب عني أي شيء ضرورة تحري الدقة، فالكل يعلم أنني عندما اتخذ أي قرار سأعلن عنه، أرجو ألا يتحدث أحد باسمي وينسب لي ما لم أقله".

يذكر أن الخطيب تولى رئاسة الأهلي في ديسمبر عام 2017، خلفًا لمحمود طاهر، والذي كان منافسه كذلك في الانتخابات الأخيرة.