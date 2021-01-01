بيان رسمي .. الخطيب يضع اتحاد الكرة في مأزق برفض إدارة الحكام المصريين للقمة

ماذا يفعل اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي؟

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، توضيحًا لموقفه من إدارة طاقم حكام مصري لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن تقام المباراة بين الزمالك والأهلي، المؤجلة من الجولة 4 من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، يوم 18 أبريل الجاري.

وكان الزمالك قد رفض في وقتٍ سابق فكرة إدارة الحكام المصريين لمباراة القمة كما هو المتعارف عليه خلال الفترة الماضية باستقدام حكام أجانب.

وجاء بيان الأهلي على لسان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على النحو التالي: "عبر محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين".

وتابع البيان: "أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن".

ويواجه اتحاد الكرة صعوبة في الوقت الحالي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة مواجهة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 أبريل الجاري.