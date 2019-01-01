بيان رسمي - الاتحاد السعودي يرد على مطالبة النصر باستبعاد حكام معينين عن مبارياته ومواجهات الهلال

اتخاذ عدد من الإجراءات بناءً على خطاب سعود آل سويلم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، لتوضيح خطاب نادي النصر السعودي، الذي طالب به بمطالب خاصة لمبارياته ومباريات خصمه الهلال في المباريات المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم، صاحب الوصافة.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي: "إشارة إلى ما تم تداوله اليوم بأن رئيس نادي النصر قد بعث بخطاب ثنائي لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إقالة رئيس لجنة الحكام السابق مارك كلاتينبرج، وأن الخطاب قد حمل طلبًا باستبعاد عدد من الحكام عن مباريات فريقه، وكذلك مباريات نادي الهلال.

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"عليه فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يود التوضيح بأن مكتب رئيس الاتحاد قد تلقى خطابًا مذيلًا بتوقيع رئيس نادي النصر بتاريخ 10-4-2019، تضمن ابتداءً شكر سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه وكذلك مباريات نادي الهلال لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق فيه لأي ثناء لرئيس الاتحاد بشأن إقالة السيد كلاتينبرج، وقد تم وبشكل مباشر اتخاذ الإجراءات التالية حيال ذلك:

أولًا: إحالة الخطاب للإدارة القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثانيًا: التأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب، واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة.

ثالثًا: تم تكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماءهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر، والأخرى للهلال، كتأكيد على أن الاتحاد يرفض مثل هذه المطالبات، ولا يعيرها اهتمامًا".

واختتم الاتحاد بيانه: "إدارة الاتحاد السعودي إذ تبدي حرصها على توضيح الأمر، فذلك من منطلق وضع الجمهور الرياضي في صورة ما جرى، ويود التأكيد على حرصه في التعامل مع كافة الأندية بمبدأ واحد، ومسافة واحدة تحقق عدالة المنافسة وتضمن حقوق جميع الأندية".