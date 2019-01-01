بيان - رئيس الوصل الإماراتي يعتذر للجماهير ويعد بالتغيير

الإمبراطور تلقى ثلاث هزائم متتالية!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر راشد بالهول؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، بيانًا رسميًا، للاعتذار للجماهير عن تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا وضعه في الاعتبار كافة الآراء والانتقادات.

الإمبراطور تلقى ثلاث هزائم متتالية في مبارياته الأخيرة، منها اثنتين في دوري الخليج العربي الإماراتي وواحدة بدوري أبطال آسيا، في أمر أثار استياء جماهيره وغضبهم.

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وجاء في بيان بالهول: "جمهور الوصل لا نتعامل معه كعميل أو عنصر متفرج فقط، وإنما كشريك في مسيرة النادي، فلا يكتمل أي نجاح إلا بتعاون الأضلاع الثلاثة؛ الجمهور واللاعبين والإدارة، وبابنا مفتوح للجميع لإبداء أي آراء إيجابية".

وأضاف: "نعتذر عن النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بسبب الغيابات والإصابات بعد الإرهاق في المشاركات الخارجية التي أثرت على نتائجنا المحلية هذا الموسم".

رئيس الوصل اختتم: "نعد جماهيرنا بالنظر إلى كل الملاحظات التي قدموها لنا، وسنعمل على تطوير الجوانب الإدارية والفنية، لكي يتبوء الوصل مكانه الطبيعي في جميع الرياضات والمنافسات".

رسالة سعادة راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي إلى جماهير الإمبراطور. pic.twitter.com/mgMDzjUkrs — SC (@AlWaslSC) ١٥ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن الإمبراطور يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة.

بينما يتذيل مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد ثلاث نقاط فقط، جمعها من الفوز في مباراة وحيدة وخسارة اثنتين.