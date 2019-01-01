بيان - رئيس العين: استبعاد كايو وروبيرو خلال الفترة المقبلة والاعتماد على الشباب

الهاجري يعتمد توصيات اللجنة الفنية وجاريدو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن غانم الهاجري؛ رئيس نادي العين الإماراتي، قرار الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للفريق، باستبعاد الثنائي البرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبن روبيرو من حساباته خلال الفترة المقبلة، لأسباب فنية.

رئيس الزعيم اعتمد اليوم السبت، عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة الفنية للاحتراف مع جاريدو، والخاصة بترتيب أوضاع الفريق والإعداد للموسم المقبل.

وقال الهاجري، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: "ظلت استراتيجية نادي العين تؤكد نجاحها في مختلف المجالات، وفي اعتقادي أن إتاحة الفرص للمواهب من خريجي مدرسة الكرة والأكاديمية، بالدفاع عن شعار العين في مختلف المسابقات الرسمية، الأمر الذي يمكنهم من إظهار إمكانياتهم الحقيقية ويكسبهم الخبرة الكبيرة ويمهد دخولهم في أجواء الفريق الأول للاستفادة من توجيهات نجوم الفريق، ما يعزز من قدراتهم ويقودهم للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة في المستقبل القريب".

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وأضاف: "الحقيقة كنا نتطلع إلى مشاركة العناصر الشباب في وقت مبكر، ولا أعتقد أن الدفع بهم أمام الشارقة مغامرة بقدر ما هي تحدي، لأن كرة القدم مرتبطة بالتحديات وربما كانت التهيئة الجيدة لتلك العناصر والثقة في قدراتهم من أبرز المكاسب التي حققها الجهاز الفني في مواجهة الشارقة".

رئيس القلعة البنفسجية تابع: "عقدت اللجنة الفنية للاحتراف بعد مواجهتي الفجيرة والجزيرة مباشرة وقبل مباراة العين أمام عجمان اجتماعاً مهماً مع المدير الفني لفريق الكرة الأول تمت خلاله مناقشة عدة أمور وتم التأكيد على الالتزام بالخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرسومة على الأصعدة الفنية والاستثمارية والتسويقية، كما أن وضع الثقة في اللاعبين الشباب يسهم في تهيئة وتجهيز الأساسيين للاستحقاقات الآسيوية كونهم في حاجة للاستشفاء حتى يتجاوزوا مرحلة الإجهاد".

وعن مواجهة العين المقبلة أمام الدحيل القطري بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، علق: "دائمًا أردد بأن ثقتنا كعيناوية من إدارة وجماهير وكل منتسب لهذا النادي الكبير في لاعبي الفريق الأبطال بلا حدود، خصوصًا عندما يرتبط الأمر بالدفاع عن اسم وسمعة الكرة الإماراتية والتاريخ يظل شاهدًا على الظهور المشرف للعين في المواجهات القارية والعالمية، ونجوم العين أكدوا في أكثر من مناسبة أن الظروف الصعبة تعزز من قوتهم في التحديات الكبيرة.

"من التحديات التي واجهها العين في الموسم الحالي الإصابات المؤقتة وغير المؤقتة التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق خلال مشاركاتهم مع المنتخب وتأثيرها على معدل الجاهزية المطلوبة لمنظومة الفريق، بالإضافة إلى ضغط جدول بطولة كأس العالم للأندية والتي واجه خلالها الزعيم أبطال جميع قارات العالم في فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن رحيل الطاقم الفني الكرواتي والذي تم استبداله في منتصف الموسم بالجهاز الفني الإسباني إلى جانب النتيجة السلبية لمنتخبنا في البطولة الآسيوية، وفي اعتقادي أن كل تلك الأسباب كان من الصعب تجاوزها بسهولة وتحتاج إلى مساحة زمنية كافية للخروج من تأثيراتها السلبية ولكنني أكرر لكم ثقتنا كبيرة في لاعبي “الزعيم” وجميعهم على قدر المسؤولية ويتوجب علينا أن نقف خلف كل من ينتمي للزعيم ومن يحمل راية الزعيم من لاعبين وإداريين وجهاز فني، حتى نحقق طموحاتنا المرجوة".

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واستطرد: "ما يميز العين روح الأسرة الواحدة وأي إنجاز تحقق على مر تاريخ هذا الكيان الشامخ كان بجهود منظومة العمل في النادي التي ترتكز في الأساس على قيمة وإمكانيات اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي إلى جانب دعم ومساندة الجماهير للفريق في كل الميادين والمؤكد أن المواجهة المقبلة للعين في البطولة الآسيوية تعتبر مصيرية والزعيم في أمس الحاجة لمؤازرة جماهيره حتى يتمكن من تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة".

واختتم بالحديث عن رأيه في جدول الدوري المحلي: "ليس من نهج العين البحث عن أي مبررات لخروجه من سباق التحدي على لقب بطولة بمختلف المسابقات، بيد أن هناك ملاحظات يتم رصدها ورفعها للجهات المعنية في الاتحاد، بغرض التطوير انطلاقاً من الدور المهم الذي ظل يضطلع به النادي في المنظومة الرياضية على الصعيدين المحلي والقاري، والمؤكد أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل إعداد عناصر لديهم المقدرة على تحمل المسؤولية وقتما أسندت إليهم مهمة الدفاع عن الشعار بصفوف الزعيم أو المنتخب الوطني ووضعهم في درجة الجاهزية المطلوبة، غير أن روزنامة اتحاد الكرة تؤثر سلبًا في بعض الأحيان وتعطل مسيرة الأندية نحو تحقيق الأهداف".

يذكر أن الزعيم حقق تعادلًا مثيرًا أمام الشارقة في الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي الإماراتي بنتيجة 2-2، بعد هزيمتين ثقيلتين متتاليتين.

ويحتل البنفسجي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن صاحبي المركز الثاني والثالث.