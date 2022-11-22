بيان الوداع.. رونالدو: أحب يونايتد ولكن أبحث عن تحدٍ جديد

رونالدو يودع جماهير يونايتد

بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد لفسخ تعاقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بالتراضي، أصدر صاروخ ماديرا بيانًا يتحدث فيه عن نهاية رحلته مع الشياطين الحمر.

حيث قال رونالدو في بيانه الوداعي إلى جماهير أولد ترافورد عبر تويتر: "عقب محادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد في وقت مبكر".

وواصل: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا. ومع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍ جديد. أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل".

رحيل النجم البرتغالي جاء بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورجان، التي هاجم فيها الإدارة واتهمها بخيانته، كما تحدث أيضًا عن خلافاته مع المدرب تين هاج مع إهانة رالف رانجنيك.

وبالطبع لن يتوقف النجم البرتغالي عند هذه المرحلة، ويبدو ذلك من بيانه حيث أوضح أنه يبحث عن تحدٍ جديد، وبالتالي قد نراه بقميص أحد الفرق الأوروبية الكبيرة في شهر يناير المقبل.