"بيان الهلال ليس بتلك القوة قانونيًا، وهو المطالب بإثبات عدم التحريض لا النصر"

وصف المحامي سعود الرمان بيان الهلال بشأن استئنافه ضد قرارات غرفة فض المنازعات الخاصة بقضية لاعب وسطه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر بالضعيف قانونيًا، وقد فند ما جاء فيه ورد عليه بوضوح كامل.

الهلال أعلن أمس رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد وصف في بيانه تلك القرارات بالمجحفة.

قضية كنو انفجرت في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة والذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

ماذا جاء في بيان الهلال الخاص باستئنافه ضد قرارات قضية كنو؟

فض المنازعات ألزمت كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض للنصر قيمته 27 مليون ريال سعودي كما أوقفت اللاعب لمدة 4 أشهر وقد غاب بالفعل عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الدوري السعودي، وأوقفت كذلك النادي عن قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقال.

الهلال وخلال بيان رسمي وصف تلك القرارات بالمجحفة وهاجم بقوة توقيت صدورها، مشيرًا إلى أن اختيار إجازة عيد الفطر لإعلان فض المنازعات للعقوبات حرم النادي واللاعب من اتخاذ التدابير اللازمة وكذلك أخرهم عن تقديم الاستئناف لمركز التحكيم الرياضي.

وشدد الهلال على أن قرارات غرفة فض المنازعات جانبها الصواب في نقاط عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف، وضرب النادي مثلًا في بيانه بتجاهل المسؤولين في "المنازعات" لأهم مبادئ القضاء وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، موضحًا أنه لم يُطلب من النصر إثبات تهمة التحريض على الهلال.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وأشار الهلال إلى أن قرار منعه من القيد وإيقاف كنو ليس له أي سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية نظرًا لأنها تبدأ بعد تاريخ سريان العقد، مشيرًا إلى أنها في العقد المتنازع عليه تبدأ في الأول من يوليو 2022 وليس قبل ذلك.

وأتم النادي الأزرق بالتأكيد على ثقته في أن ينقض مركز التحكيم الرياضي القرار "المستغرب" من فض المنازعات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لن يتوانى أبدًا عن الحفاظ على حقوق النادي.

ماذا قال المحامي، سعود الرمان، عن بيان الهلال؟

المحامي المختص بالقضايا الرياضية بدأ حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي بوصف البيان بأنه أقل من المتوقع من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن إيقاف الهلال وكنو من جانب غرفة فض المنازعات يتوافق تمامًا مع اللائحة وليس كما جاء في بيان النادي.

وأضاف "كنت أتوقع أن ينفي الهلال تهمة التحريض للاعب لكنه بدلًا من ذلك طالب المدعي (النصر) بإثبات تهمة التحريض عليه وهذا مخالف للمادة 43 الفقرة 5 من اللائحة، والتي ذكرت نصًا أن النادي الجديد يُعد محرضًا ما لم يثبت خلاف ذلك، وبناءً على ذلك الهلال هو المطالب بإثبات أنه ليس محرضًا".

سعود الرمان – محامي:

بيان الهلال ليس بالقوة القانونية التي كنت أتوقع.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/qxt8BBAHcy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2022

تابع "النقطة الثالثة هي أن الهلال أقر واعترف في بيانه بتوقيعه عقدًا ثانبًا مع كنو عقب توقيعه مع النصر، لكنه أشار إلى أنه فعل ذلك خارج الفترة المحمية التي تبدأ في الأول من يوليو، لكن كل الاتحاد الدولي واللائحة الدولية واللائحة التفسيرية ومحكمة الكاس كانت واضحة في أكثر من قضية وأثبتت أن الفترة المحمية تبدأ من لحظة التوقيع وليس تاريخ سريان العقد، وبالتالي من وجهة نظري بيان الهلال جاء أقل من المتوقع".

يُشار إلى أن بعض المصارد أشارت إلى أن القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو لن يكون قبل شهرين على الأقل.

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رسميًا | الهلال يستأنف ضد قرارات "قضية كنو" ويصفها بالمجحفة