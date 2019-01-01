بيان رسمي - الرجاء المغربي يخاطب كاف ويهدد بالانسحاب من البطولات الأفريقية

بطل الكونفدرالية النسخة الماضية يعاني في دور المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد نادي الرجاء المغربي بالأمس اجتماعًا طارئًا عقب مواجهة نهضة بركان المغربي، أسفر عن تهديده للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالانسحاب من كافة البطولات الأفريقية.

الأخضر تعادل سلبيًا أن الفريق البركاني دون أهداف، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا، جاء أبرزها تغاضي حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء لصالح بدر بانون؛ مهاجم الرجاء، بعدما قام مدافع النهضة بتجريده من قميصه داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم اكتفى بتحذير بانون. (شاهد الفيديو)

اجتماع مجلس الرجاء أسفر عن إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لفتح تحقيق فيما شهدته المباراة من جدل تحكيمي، مؤكدًا أحقيته في الانسحاب من البطولات وفقًا لنتائج التحقيق.

وجاء في بيان الأخضر: "على إثر المجزرة التحكيمية التي تعرض لها الرجاء في مواجهة النهضة البركانية، تم بعث رسالة استنكارية من طرف النادي لرئيس الاتحاد الأفريقي من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه المهزلة مع حفظ حق النادي في تدارس إمكانية الانسحاب من المسابقات الأفريقية وذلك على ضوء نتائج التحقيق المطالب به.

"مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها وصية على الشأن الكروي في المغرب بهذه الواقعة".

واختتم البيان: "ينوه المكتب المديري للنادي بالسلوك الاحترافي للاعبي الفريق والطاقم التقني الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من المسؤولية والانضباط بالرغم الحيف المجحف الذي تعرض له الفريق خلال أطوار اللقاء، كما ينوه بروح الانضباط التي تحلى بها الجمهور المتنقل لمدينة بركان".

يذكر أن التعادل أبقى النسور في مؤخرة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان بثماني نقاط.

وحال انسحاب الرجاء من البطولات الأفريقية، فإنه لن يخوض لقاء السوبر المحدد لها 29 من مارس الجاري أمام الترجي التونسي، بعدما توج بطلًا للكونفدرالية النسخة الماضية.