بيان - الترجي التونسي يوضح حقيقة مفاوضاته مع ميدو

هل يرحل معين الشعباني عن باب سويقة؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأحد، يوضح به موقفه من تغيير الجهاز الفني الحالي بقيادة معين الشعباني، للتعاقد مع المصري أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني السابق للوحدة السعودي.

ميدو كان قد تمت إقالته من تدريب الفريق السعودي بعد سبه لأحد مشجعي النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإن كان أوضح المدرب بعدها أن حسابه قد تعرض للسرقة.

ونفى مجلس باب سويقة في بيانه، وجود أي مفاوضات مع المدرب المصري، معربًا عن ثقته في الجهاز الفني الحالي.

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بيان الترجي جاء فيه: "تؤكد الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن الخبر الرائج في شأن التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة، وأنه لم يقع حتى مجرد الاتصال به".

وأضاف: "كما تؤكد الهيئة أن الثقة كبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته".

يذكر أن معين الشعباني قاد الترجي العام الماضي للتتويج بطلًا لأفريقيا بالتغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووصل فريق الدم والذهب العام الجاري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواجه مازيمبي في 27 من إبريل الجاري والرابع من مايو المقبل.