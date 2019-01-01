بيان - الأهلي: لأسباب غير مفهومة اتحاد الكرة لم يبت في شكوانا ضد السعيد وخاطبنا أهلي جدة

مجلس القلعة الحمراء يثبت بالمستندات شكواه ضد السعيد وخطابه للنادي السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى النادي الأهلي المصري في بيان رسمي، ما تردد عن تنازله عن مستحقاته في صفقة انتقال عبد الله السعيد؛ لاعب الفريق السابق، من أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز، مبديًا اندهاشه من عدم رد اتحاد الكرة حتى الآن على الشكوى المقدمة.

وكان اللاعب قد انتقل في الميركاتو الشتوي الجاري إلى بيراميدز بعدما قام بفسخ تعاقده مع الراقي، ليحق للقلعة الحمراء الحصول على 2 مليون دولار وفقًا للعقد السابق المبرم بينها وبين النادي السعودي.

تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: لأول مرة ستشجعون الزمالك وأنا كذلك

بيان الأهلي جاء فيه: "تؤكد إدارة النادي أنها تقدمت بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بتاريخ 5 يناير الجاري للحصول على حقوقه المالية، طرف أهلي جدة السعودي واللاعب عبد الله السعيد، بعد انتقال الأخير إلى نادي بيراميدز في 4 يناير من نفس الشهر, حيث ينص العقد الثلاثي بين النادي الأهلي، وأهلي جدة وعبد الله السعيد، وبوضوح، على أنه حال انتقال اللاعب لأى نادٍ مصري، يحصل الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار. ولم يبت اتحاد الكرة في الشكوى حتى الآن لأسباب غير مفهومة".

وأضاف: "أيضًا أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى نادي أهلي جدة بتاريخ 8 يناير الجاري تطالبه فيه بحصول الأهلي على مستحقاته المالية البالغة «2مليون دولار» وفقا للعقد المبرم بين الأطراف الثلاثة وهو شريعة المتعاقدين".

إدارة القلعة الحمراء اختتمت: "يأتي هذا في الوقت الذي خرج فيه أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وسائل الإعلام دون أن يتحرى الدقة، وقال إن الأهلي لم يتقدم بشكوى بشأن حقوقه في عقد اللاعب عبد الله السعيد وانتقاله إلى بيراميدز، وهو كلام ينافي الحقيقة تماما".

شكوى الأهلي لاتحاد الكرة:

وكان الأهلي قد عرض اللاعب للبيع أو الإعارة في منتصف الموسم الماضي بعد توقيعه للزمالك ثم قيامه بتمديد عقده مع الأحمر، لتتم إعارته لكوبس الفنلندي ثم بيعه نهائيًا في الصيف الماضي إلى الأهلي السعودي.

وشارك السعيد مع الراقي في 14 مباراة بالدور الأول من الموسم الجاري، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

خطاب الأهلي لأهلي جدة: