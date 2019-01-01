الغموض يزداد حول مستقبل بيانيتش، ويوفنتوس يُحدد سعره

مستقبل البوسني معلق بين البقاء والرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ازداد الغموض حول مستقبل ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحاته عن إمكانية الرحيل.

وكان اللاعب البوسني قد فتح الباب لرحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري، خاصة لباريس سان جيرمان الذي أبدى إعجابه به وبطموحه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

بيانيتش يزيد الغموض حول مستقبله مع يوفنتوس ويغازل باريس سان جيرمان

تلك التصريحات أثارت الشكوك لدى يوفنتوس حول مستقبل اللاعب، وقد حدد النادي طلباته بالفعل والمتمثلة بالحصول على 80 مليون يورو ثمنًا له.

ولا يبدو هذا المبلغ كبيرًا لدى الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب روما السابق، خاصة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

يوفنتوس بدأ يُجهز قائمة البدلاء بالفعل حال تمت صفقة البيع، مع التأكيد على أن النادي سيتجه لضم لاعب بخواص مختلفة للعب أمام الدفاع، خاصة من حيث القوة الدفاعية والبدنية، بجانب بروز فكرة استخدام إيمري كان في هذا المركز.