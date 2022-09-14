بيانيتش ينفجر: لم أتوقع ما حدث معي في برشلونة!

البوسني نادم على الذهاب للبلوجرانا من الأساس

انتقد البوسني ميراليم بيانيتش ناديه السابق برشلونة عقب تركه يرحل إلى الشارقة الإماراتي، بعد فترة إعارة سابقة في بشيكتاش التركي.

لاعب الوسط انضم إلى برشلونة في 2020 ومكث موسمين بين صفوفه لكنه قضى الموسم الماضي معارًا إلى العملاق التركي، ثم تم إجباره الصيف المنصرم على الرحيل على وقع الضغط الاقتصادي الذي وقع على النادي من أجل الهروب من أزمة طاحنة والرغبة في بناء فريق تنافسي.

التخلص من بيانيتش

هذا ما جعل بيانيتش ينضم إلى الشارقة الإماراتي بصفة مجانية رغم أن عقده مع برشلونة يتبقى فيه عامان، برشلونة كان يريد تقليص الرواتب لا أكثر.

وتحدث بيانيتش عن هذا الأمر قائلًا: "حينما انضممت إلى برشلونة قلت إن هذا هو الخيار الجيد أن أنضم لنادٍ مثله، ولكنني لم أتوقع أبدًا ما حدث معي".

"لم أتوقع ذلك!"

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة في وقت كان به نجم بحجم ليونيل ميسي في الفريق، مع مدرب كان يثق جيدًا في قدراته وهو رونالد كومان، ولكن يبدو أن الأمور اختلفت قبل رحيله بحيث بات يظن أنه قد اتخذ الخيار الخاطئ.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الأمر كان معقدًا، ولكنني لم أتوقع أبدًا أن أوضع في هذا الموقف الصعب".