بيانيتش يعتذر بسبب الطرد أمام نابولي

ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يقدم اعتذار على تصرفه في مواجهة نابولي بالجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي وتعرضه للطرد خلال المباراة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس عن اعتذار بعد واقعة طرده في مباراة فريقه أمام نابولي ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب لنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وأكد خلالها أنه يشعر بالأسف حيال حصوله على بطاقة حمراء.

أفضل من هازارد؟ معجزة الموسم الواحد؟ ردود أفعال غاضبة على أداء صلاح ضد إيفرتون

وكتب بيانيتش: "انتقلت من النشوة بالهدف للخطأ الذي جعلني أترك زملائي وهم 10 فقط في الملعب، بكل تأكيد أعتذر عما حدث للجميع".

وأضاف اللاعب موجهًا كلامه للجميع وتحديدًا حكم المباراة: "على كل حال يجب أن يتم احترام قرارات الحكام طوال الوقت كما لو أنه قرار محكمة في الملعب".

راموس يطمئن على ميسي وسواريز يتحدث مع الحكم - مشاهد من الكلاسيكو

وكان بيانيتش قد طرد من مواجهة نابولي ويوفنتوس في بداية الشوط الثاني بعدما منع تمريرة لجو آلن بيده وتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد ليستمر البيانكونيري على قمة الترتيب ويوسع الفارق مع نابولي أقرب ملاحقيه لـ 16 نقطة.