بيانيتش يطمئن جماهير يوفنتوس على إصابته

البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط ملعب يوفنتوس يتحدث للجماهير عقب إصابته أمام ليتشي.

قام اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب روما السابق ويوفنتوس الحالي بطمئنة جماهير البيانكونيري على الإصابة التي تعرض لها بالأمس.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع نشر الصور الشهير "انستجرام" حيث أكد على حالته الجيدة من خلالها وكتب معها: "كل شيء على ما يرام".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مباراة يوفنتوس مساء الأمس أمام ليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وقام بالخروج من ملعب المباراة.

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وخضع اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم قبل أن يقوم بنشر الصورة التي طمأن من خلالها جماهير يوفنتوس على حالته الصحيفة.

ووقع فريق يوفنتوس هذا الأسبوع في فخ التعادل مع ليتشي بهدف لمثله في لقاء الجولة التاسعة لكنه لا يزال على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعثر هو الآخر بالتعادل مع بارما مما حافظ ليوفنتوس على صدارته برصيد ٢٣ نقطة من تسع جولات.