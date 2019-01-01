بيانيتش يثير جدلًا حول مستقبله مع يوفنتوس

ميراليم بيانيتش يُسأل عن مستقبله مع يوفنتوس ويرد: "ليس وقتًا لهذا الآن"

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثار النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس عقب تصريحاته بعد انتهاء ديربي إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد تعادل إيجابًا مع إنتر ميلان في جيوسيبي مياتزا بهدف لمثله في مباراة شارك فيها بيانيتش أساسيًا.

وعقب اللقاء، تحدث ميراليم بيانيتش عن الموسم الحالي ليوفنتوس وعن التتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وعند سؤاله عن مستقبله مع السيدة العجوز ورأيه حول الشائعات التي تتحدث عن رحيله ترك بيانيتش الباب مفتوحًا أمام كل ذلك.

وجاء رد بيانيتش: "ليس هذا هو الوقت المناسب لنتحدث عن ذلك، ليس لدي أي شيء لأقوله" وذلك رغم انتشار الأخبار التي تتحدث عن رغبته في الرحيل.

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يذكر أن يوفنتوس يجهز ميزانية ضخمة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.