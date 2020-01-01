بيانيتش: وجودي في برشلونة لا يرضيني، أريد ترك بصمة

ميراليم بيانيتش نجم برشلونة يتحدث عن طموحه مع النادي الكتالوني.

أعرب ميراليم بيانيتش نجم فريق برشلونة عن سعادته لتواجده في النادي الكتالوني بالوقت الحالي، معربًا عن طموحه في التحسن ترك بصمة مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مع شبكة "كانال بلس"، وأكد خلالها أن طريقة لعب برشلونة تناسبه بشكل كبير وأنه طالما حلم بأن يكون جزءًا منها.

وقال بيانيتش: "أنا في الوقت الحالي متواجد مع أفضل أندية العالم، ونلعب بطريقة أردت دائمًا أن أكون جزءًا منها".

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وأضاف: "لكن هذا لا يجعلني راضيًا عن نفسي، أريد أن أحصل على الفرصة لتحقيق الألقاب وهذا هو هدفي، أن أكون الأفضل وأترك بصمة وأحقق البطولات".

وأردف: "الكل يخبرني أنني أملك الحمض النووي لبرشلونة، ولذلك أخبرت نفسي سابقًا أنني أريد اللعب لهذا الفريق لأن أسلوبه يناسبني".

وانضم بيانيتش لصفوف برشلونة في نهاية الموسم الماضي قادمًا من نظيره يوفنتوس في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور.

جدير بالذكر أن بيانيتش كان قد لعب في أربعة لقاءات بقميص برشلونة هذا الموسم، بواقع 75 دقيقة، وفي كل مرة ترك انطباعات طيبة لدى جماهير الفريق الكتالوني.