بيانيتش: مواجهة أياكس صعبة ولم نحسم التأهل

تعرف على تصريحات بيانيتش حول مباراة أياكس

أكد ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، صعوبة مواجهة أياكس في هولندا مشيرًا إلى أنّ الحسم تأجل للقاء الإياب.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعدل نيريس النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مباشرة.

وقال بيانيتش في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة إيجابية ولكن كل شيء وارد في الإياب. نحن سعداء بتسجيل الهدف وكنا نستطيع الخروج بانتصار ولكننا واجهنا فريقًا قويًا نجح في إقصاء ريال مدريد. لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق".

وتابع: "اللعب في هولندا ليس سهلًا، كنا نستطيع تقديم أفضل من ذلك ولكننا سنحاول إعداد أنفسنا بصورة جيدة لمباراة الإياب".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

واختتم: "لم نحسم أي شيء ولذلك سنخوض لقاء العودة على أرضنا بكل ترقب وحذر بهدف الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور القادم".

ونجح يوفنتوس في دور الـ16 وكذلك أياكس في تحقيق الفوز إياباً في دوري الأبطال على حساب قطبي مدريد.