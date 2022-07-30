بيانيتش .. حبة الكرز الناقصة فوق كعكة جارسيا مع النصر!

جارسيا ينقصه فقط بيانيتش في نادي النصر

جماهير النصر متعطشة لرؤية فريقها في المباريات الرسمية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للفريق، وسط ترقب لإبرام صفقة التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني.

ومنذ أن تعاقد نادي النصر مع جارسيا، وهو يبحث عن التعاقد مع اللاعبين الذين يرغب فيهم المدرب الفرنسي، ليصنع فريقًا قادرًا على تحقيق طموحات العالمي وإدارته.

لعل أبرز طلبات جارسيا، هو التعاقد مع البوسني بيانيتش، الذي قام بتدريبه في وقت سابق مع روما الإيطالي، وتألق تحت قيادته، حيث يسعى العالمي لضمه من أجل استكمال طلبات المدرب الفرنسي.

الحقيقة أن بيانيتش أو لاعب يمتلك نفس إمكانياته سيكون وجوده مهمًا جدًا في تشكيل النصر تحت قيادة جارسيا، وذلك لتناسب إمكانياته مع الطريقة التي يعتمد عليها رودي.

ما هي الطريقة التكتيكية التي يعتمد عليها جارسيا؟

يعتمد جارسيا بشكل رئيسي على طريقة 4-3-3، وهي أكثر الطرق توازنًا بين الدفاع والهجوم، ولكن له متطلبات خاصة يجب توافرها بشكل جيد قبل الاعتماد عليها.

تلك المتطلبات هي توافر ظهيرين يمتلكان قدرات دفاعية وهجومية كبيرة، وثلاثي خط وسط بينهم من يستطيع الدفاع جيدًا والضغط وأيضًا خلق الفرص.

هذا بالإضافة إلى يجب أن تتوافر أجنحة تمتلك قدرات خاصة، بين السرعة والمهارة واستغلال أنصاف الفرص من أجل التسجيل.

رودي جارسيا لا يكتفي بهذه الطريقة، بل يلعب أيضًا بطريقتي 4-2-3-1 و 3-5-2، وفقًا للظروف المتاحة أمامه ولكن تبقى طريقة 4-3-3 هي الأكثر استخدامًا من المدرب الفرنسي.

عندما يلعب جارسيا مباريات كبيرة، لا يندفع هجوميًا أبدًا، بل يترك الاستحواذ للمنافس، ويلعب بطريقة الهجوم المضاد "كونتر أتاك"، وذلك باستخدام السرعة التي يمتلكها في الأجنحة التي يمتلكها.

هذه الطريقة دائمًا ما تكون فرص التهديف فيها قليلة، ولذلك يكون جارسيا حريصًا كل الحرص على تدريب المهاجمين لإنهاء الهجمات بأفضل طريقة ممكنة واستغلال أنصاف الفرص.

وأما عن المباريات المتوسطة والضعيفة، يعطي جارسيا الحرية للظهيرين بالتحرك إلى الأمام، مع بقاء لاعب المحور أمام الدفاع بالخلف لتأمين الفريق دفاعيًا والتصدي للهجمات المرتدة المحتملة.

أكثر ما يميز هذا المدرب الفرنسي، هو قدرته على التنوع ما بين الدفاع بشكل قوي، وبناء الهجمات والتعامل بشكل رائع من الضغط بكافة أساليبه، وأيضًا قدرته على استخلاص الكرة بمصائد الضغط أو استخدام محفزات الضغط.

وعلى الجانب الهجومي، يعمل جارسيا على استغلال سرعات الأجنحة، بالإضافة إلى مثلثات التمرير في كافة أرجاء الملعب للبحث عن ثغرات بالمنافس، أو حتى عن طريق اللعب العمودي المباشر.

لماذا بيانيتش مهم جدًا في طريقة رودي جارسيا؟

الدولي البوسني صاحب الـ32 عامًا، يستطيع اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، مما سيمنح مرونة تكتيكية كبيرة للمدرب رودي جارسيا بتشكيلة النصر.

يستطيع بيانيتش اللعب في مركز المحور ولاعب الوسط "Box to Box"، وأيضًا صانع الألعاب، ولكن أكثر ما يتميز به هو لاعب الوسط "Box to Box".

هذا المركز يحتاج لمجهود بدني كبير، لأنه مُطالب بأدوار دفاعية وهجومية في وقت واحد، بالإضافة إلى إمكانية عودته لمنطقة جزاء فريقه للقيام بدور دفاعي ومنع التسديدات، كما أنه مُطالب بحمل الكرة والتحرك إلى الأمام والتقدم نحو منطقة جزاء الخصم لتسجيل الأهداف.

ومن الصعب أن تجد لاعبًا يمتلك هذه الإمكانيات الكبيرة، وبيانيتش يفعلها بمنتهى السهولة، مما جعله من أفضل لاعبي خط الوسط بأوروبا خلال السنوات الماضية.

وجارسيا يريد أن يكون ثلاثي خط الوسط، يمتلكون درجة كبيرة من الوعي للمساحات، وقدرة على الضغط العالي، لكي يتم تنفيذ خطته بشكل ناجح ومميز.

وفي حالة عدم قدرة النصر على التعاقد مع بيانيتش، يجب البحث عن لاعب يمتلك نفس القدرات، لأن جارسيا لن يتمكن من تنفيذ خطته دون هذه الإمكانيات.