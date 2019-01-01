بيانيتش: أليجري رجل عظيم ومدرب استثنائي

ميراليم بيانيتش يشيد بمدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري قبل مباراته الأخيرة مع الفريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

امتدح النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش مدربه ماسيميليانو أليجري، وذلك قبل مباراته الأخيرة قبل أن يترك الفريق بعد 5 سنوات أشرف فيها عليه.

وسيحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا مساء الأخد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، في مباراة ستكون الأخيرة لأليجري كمدرب ليوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقبل ساعات من رحيله رسميًا، قال ميراليم بيانيتش إن العمل مع أليجري على مدار السنوات الماضية كان شيئًا مميزًا في مسيرته كلاعب كرة قدم.

وأضاف: "أليجري رجل عظيم على المستوى الشخصي، وهو مدرب استثنائي كذلك وقلما تجد مقله في عالم كرة القدم اليوم"

وتابع: "لقد أحرز أليجري العديد من الألقاب مع يوفنتوس وحقق طفرة نوعية مميزة مع الفريق، وكان مرثرًا بشكل كبير بالنسبة لنا كلاعبي"

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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد حقق مع يوفنتوس خمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، و4 بطولات لكأس إيطاليا، وبطولة السوبر الإيطالي مرتين.