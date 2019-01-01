بيانيتش: أعتدنا على العنصرية من كالياري

تعرف على تصريحات بيانيتش حول الانتقادات العنصرية التي وُجهت للاعبي يوفنتوس

أكد ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، أنّ فريقه اعتاد على الهتافات العنصرية من جمهور كالياري ضد لاعبيه.

وتعرض مويس كين، مهاجم البيانكونيري، طوال المباراة لهتافات عنصرية من جماهير أصحاب الأرض، كما تلقى بليز ماتويدي نصيبه أيضًا.

وقال بيانيتش في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" :"نحن محبطون وبالأخص بليز لأنّه العام الثاني على التوالي الذي نسمع فيه لانتقادات عنصرية في ملعب كالياري. أتمنى أن يتوقف الأمر ويتدخل أصحاب القرارات لعلاج هذه الأزمة".

وتابع: "هذه الهتافات تؤثر على اللاعبين وهو أمر محزن لأنّها أمور لا تتعلق بكرة القدم على الإطلاق".

وحول مستوى الفريق في المباراة وجلب النقاط الثلاثة، صرّح البوسني: "كان لقاءً هامًا بحثنا فيه عن الفوز لحسم لقب الدوري الإيطالي مبكرًا والتركيز في صراع دوري أبطال أوروبا".

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✨مويس كين يصبح أصغر لاعب يُحرز 4⃣ أهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم - بعد جادون سانشو pic.twitter.com/SnLsel7r8Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وأردف: "رغم الغيابات سيطرنا على المباراة بصورة جيدة وهذا ما نحتاج لفعله في مباريات التشامبيونزليج كما حدث أمام مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد".

واختتم: "كريستيانو رونالدو سيسافر معنا إلى أمستردام بغض النظر عن مشاركته من عدمها، إنّه يحب خوض مباريات مثل هذه. الأمر خاضع لحصوله على التصريح الطبي وكذلك رغبة اللاعب في المشاركة لأنّه يعرف جسده جيدًا".

كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة مع منتخب البرتغال ضد صربيا ولم يتم تحديد فترة تعافيه وعودته للملاعب.