بيانيتش: أتمنى تحقيق حلمي مع يوفنتوس هذا الموسم

الدولي البوسني يُمني النفس بتحقيق أهم أحلامه هذا الموسم

أعرب البوسني ميراليم بيانيتش، عن أمله أن ينجح في تحقيق حلمه وحلم ملايين من عشاق ناديه يوفنتوس، بمعانقة كأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعى فريق السيدة العجوز لإنهاء نحسه وعقدته مع الكأس ذات الأذنين، المتمنعة عليه منذ منتصف التسعينات، عندما هزم أياكس في نهائي "الأولمبيكو" بمساعدة ركلات الجزاء عام 1996، ومنذ ذلك الحين، وصل للمباراة النهائية خمس مرات، ولم يفز.

وقال لاعب روما السابق لراديو سراييفو "هدفنا الفوز بكل البطولات هذا الموسم لأنه هدف يوفنتوس كل عام. نتحدث عن واحد من ثلاثة أو أربعة أندية في العالم، ونحن لا نتطلع فقط للفوز بكل البطولات هذا الموسم، لكن كل عام".

وعن حلمه الشخصي مع يوفنتوس "بالطبع حلمي الكبير هو الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا ورفعها إلى السماء، وأتمنى أن يتحقق هذا الموسم".

بيكيه في حوار صحفي أو لقاء تليفزيوني، بكل تأكيد سيكون هناك جانب للحديث عن ريال مدريد.🗣️🤷‍♂️



ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشأن ارتداء قميص مدريد👕 pic.twitter.com/ibFWuXUlhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

من جهة أخرى، سُئل عن فرص الفريق في الاحتفاظ بلقب السيري آ للموسم التاسع على التوالي، لا سيما بعد استعادة الصدارة، بإسقاط إنتر في عقر داره بهدفين لهدف قبل العطلة الدولية، فأجاب "أعتقد كان انتصارًا مستحقًا وسعداء بالعودة إلى المركز الأول، نحن الفريق الأفضل في إيطاليا، وأتمنى أن نحافظ على الصدارة حتى النهاية".