بويول ينهي لعبه للتنس بالدماء

الجروح تصيب كارليس بويول بسبب التنس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أنهى كارليس بويول يومه مع التنس بجروح في قدمه وذراعه من خلال صورة نشرها والدماء على جسده بعد يوم في ملاعب كرة المضرب.

وكان بويول قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تلك التي ظهر فيها بدماء على ذراعه وقدمه.

ووضح بويول أن هذه الإصابات جاءت نتيجة تحطم باب زجاجي أثناء لعبه التنس في جولة ترفيهية يقوم بها قائد برشلونة السابق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وعلق بويول على الصورة التي قام بنشرها عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "هل سأتعلم اللعبة يومًا ما"

وكان بويول أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الإدارة الرياضية في برشلونة كمدير رياضي للفريق..

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يذكر أن برشلونة بصدد إعادة هيكلة إدارته قبل بداية الموسم الجديد نظرًا لإقالة بيب سيجورا المدير الرياضي من منصبه.