بويول يتولى منصب المدير الرياضي في برشلونة سبتمبر المقبل

هل يأتي بويول خلفًا لسيجورا في برشلونة؟

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كشف تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب كارليوس بويول، أسطورة برشلونة، من تولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

برشلونة أعلن استقالة بيب سيجورا من منصب المدير الرياضي بعد الأزمات الأخيرة والتي أطاحت أيضًا بنائب الرئيس، جوردي ميستري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ بويول وافق على العمل في منصب المدير الرياضي على أن يبدأ مطلع الشهر المقبل ومع غلق سوق الانتقالات.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 41 عامًا لا يود أن يبدأ عمله أثناء سوق الانتقالات مما دفع الإدارة للموافقة على أن يبدأ عمله في الأول من سبتمبر.

وكان بويول قد نفى رغبته في العمل في مجال التدريب مشيرًا إلى إن الإدارة الرياضية تناسبه أكثر.

جدير بالذكر أنّ إيريك أبيدال هو القائم بأعمال المدير الرياضي خلال الفترة الحالية.