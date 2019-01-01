بويول: ميسي الأفضل بالتاريخ ومواجهة ليفربول هي الأصعب

كارليس بويول نجم فريق برشلونة المعتزل يؤكد على صعوبة مواجهة الفريق أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا ويشيد بما يقدمه ليونيل ميسي.

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أشاد كارليس بويول نجم فريق برشلونة المعتزل بما يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني خلال الأشهر الأخيرة مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها بويول لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل على الإطلاق في التاريخ بالنسبة له.

وقال بويول: "ميسي يلعب في مستويات مذهلة، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، لقد تطور بشكل واضح موسم بعد موسم، ويمكننا أن نرى ذلك في طريقة لعبه".

وأضاف: "ميسي يضيف لنفسه العديد من الأمور في طريقة لعبه موسم بعد موسم، لقد تطور بكل شكل ممكن، وفي الوقت الحالي اتخذ خطوة للأمام على مستوى السمات الشخصية، لقد كان دومًا قائدًا في الملعب، والآن هو كذلك داخله وخارجه".

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وأكمل: "هو يقدم مستويات مذهلة في دوري الأبطال وبقية البطولات، الفريق ككل يلعب كرة قدم جيدة ولديهم فرصة الفوز بكل شيء، في الوقت الحالي هذا عظيم لأن القادم سيكون أفضل".

وكان برشلونة قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد وسيواجه ليفربول ذهابًا على ملعب كامب نو خلال أيام.

وعن دوري الأبطال: "برشلونة واحد من الفرق المرشحة للبطولة بكل تأكيد فتبقى أربعة منهم فقط، ونصف النهائي ضد ليفربول سيكون في غاية الصعوبة لأنهم يملكون فريقًا عظيمًا، لكن الجماهير تريد أن تشاهد مثل تلك المباريات، فهذا هو دوري الأبطال".

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واختتم تصريحاته: "أسلوب برشلونة باقي، لقد مر على الفريق أجيالًا عظيمة من اللاعبين، لكن الأهم على الإطلاق هو جود الطموح للاستمرار في صناعة التاريخ".

جدير بالذكر أن برشلونة لديه فرصة تاريخية ليكسر رقمه القياسي ويصعب من مهمة من سيأتي من بعده، بالحصول على الثلاثية الثالثة في تاريخه.