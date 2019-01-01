بويول: برشلونة صنع الثورة في 2009

بويول يتحدث عن ذكريات حقبة جوارديولا في برشلونة

تحدث أسطورة نادي برشلونة كارليس بويول عن الثورة التي صنعها الفريق الكتالوني منذ 10 سنوات في 2009 رفقة المدرب بيب جوارديولا..

وكان برشلونة قد حقق 14 لقبًا في ظرف 4 سنوات منهم لقبين لدوري أبطال أوروبا، كما قدم كرة قدم أبهرت العالم كله في ذلك الحين مما صنع أسطورة ليونيل ميسي والمدرب جوارديولا.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية في 2009 والتي لعبها الفريق الكتالوني أمام إستوديانتيس في أبو ظبي، والتي شهدت وضع كرزة مونديال الأندية على كعكة الموسم بتحقيق السداسية التاريخية.

وقال بويول: "لقد كان الأمر أشبه بالحلم، كل شيء حدث بشكل سريع، ومع الوقت ندرك قيمة هذا الإنجاز وعدم قابليته للتكرار، بالفعل كان حدثًا يستحق التخليد في ذاكرة كرة القدم"

وأضاف: "الأمور بدأت باللقب الأول بعد التتويج بكأس الملك، لقد تغير سيناريو البطولة في الدقائق الأخيرة وكانت بداية تحويل كل شيء لصالحنا"

وتابع: "الدوري تم حسمه بصعوبة كبيرة، مباراة الـ 6/2 والانتصار التاريخي على ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو كانت أهم لقطة في الليجا هذا العام، بعد تسجيل هدفي في هذه المباراة لم أستطع كبح تقبيل شارة القيادة، شعرت بالرغبة في ذلك"

وحول دوري أبطال أوروبا قال بويول: "مباراة تشيلسي بالطبع كانت أكثر دراماتيكية حتى من النهائي، لقد سدد إنييستا في الوقت الذي ظن فيه الجميع أننا في طريقنا للخروج من البطولة وجعلنا نعيش الحلم ليلتها"

وأكمل: "لقد كانت المباراة النهائية لدوري الأبطال صعبة للغاية خصوصًا في البدايات، الـ 10 دقائق الأولى شهدت ضغطًا كبيرًا من مانشستر يونايتد واحتاج ذلك إلى الصمود من أجل أخذ المباردة فيما بعد"

وحول السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية قال: "لقد كان من الضروري تتويج الموسم في النهاية والفوز بهما، اللقبان حسما في النهاية، بيدرو سجل في الوقت الإضافي أمام شاختار وأمام أستوديانتس قبل أن يسجل ميسي هدف الفوز بالصدر، لقد بكى جوارديولا بعد المباراة أمام الجميع لأنه لم يصدق كل ما حدث خلال الموسم"

وفيما يخص جوارديولا قال: "هو أفضل مدرب في العالم من حيث التحضير للمباريات وقراءة الخصوم، بالنسبة للفريق الحالي فهو قادر على تكرار تلك الإنجازات ولكنها تحتاج إلى كثير من المعاناة"

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يذكر أن كارليس بويول قد انتهت مسيرته مع برشلونة قد انتهت عقب نهاية موسم 2014 بعدما اعتزل اللعب نهائيًا وتحول إلى وكيل لاعبين فيما بعد، ويستعد الآن لخوض تجربة العمل الإداري.