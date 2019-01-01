بويج يصعد خلافاته مع برشلونة ويهاجم كلويفرت

مشاكل شباب برشلونة تتواصل وهذه المرة الضحية ريكي بويج

نقلت مصادر صحفية كتالونية أن الأزمة بين نجم برشلونة الصاعد والإدارة ما زالت مستمرة ولم يتوصل الطرفان إلى حل لها حتى الآن.

وكان بويج قد تحدث من قبل عن استيائه من التعامل الذي تقوم به إدارة برشلونة معه ورفض تصعيده للفريق الأول ومشاركته في العديد من المباريات.

ومن جديد، عاد بويج ليثير الجدل بعدما رد بشكل صادم على تصريحات مدير مدرسة لاماسيا والمشرف على قطاع الشباب ببرشلونة باتريك كلويفرت.

وقال كلويفرت إن بوينج صغير في السن ويبلغ من العمر 20 عامًا فقط ون الأفضل له الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة أساسيًا مع فريق آخر واكتساب الخبرة.

وردًا على ذلك، قال بويج إنه يريد البقاء في برشلونة، وأكد أن هذا الأمر هو ما يشغله فقط وأنه لم ولن يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني حتى ولو على سبيل الإعارة.

وأضاف: "كلويفرت لم يتحدث معي عن أي شيء يخص مستقبلي، ولكنني تحدثت مع من هو أعلى منه شأنًا في برشلونة إيريك أبيدال، إنه المدير الرياضي وأتواصل معه دائمًا"

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يذكر أن برشلونة قد فرص في كوبو وتشافي سيمونز في الفترة الأخيرة وسط أجواء من عدم الحفاظ على جواهر النادي الشابة عكس ما كان يحدث خلال سنوات المجد الماضية.