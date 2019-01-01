Segunda División Femenina

بويج يشكر الجماهير عقب إصابته

التعليقات()
GettyImage
اللاعب سيعود أسرع كثيراً مما كان متوقعاً بالنظر لمشهد خروجه..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض ريكي بويج لاعب وسط برشلونة الواعد للإصابة خلال مباراة الفريق الثاني ضد فريول بالدرجة الثانية الإسبانية.

جاء ذلك خلال انطلاقه بمرتدة، إذ تعرض لعرقلة من الخلف على يد اللاعب أنسيلم باسكينا.

إثر تلك الإصابة، خرج بويج من الملعب محمولاً على نقالة، ولكن روحه لم تنخفض، إذ يتطلع للتدرب يوم الإثنين.

وقال بويج عبر تويتر:"أشكركم جميعاً على الحب والتشجيع، أنا بخير وأتطلع للعودة إلى المران غداً".

اختيارات المحررين

يذكر أنه بعد فحص اللاعب اتضح أنه لم يتعرض سوى لكدمة في قدمه اليمنى.

إغلاق