بويج يشكر الجماهير عقب إصابته

اللاعب سيعود أسرع كثيراً مما كان متوقعاً بالنظر لمشهد خروجه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض ريكي بويج لاعب وسط برشلونة الواعد للإصابة خلال مباراة الفريق الثاني ضد فريول بالدرجة الثانية الإسبانية.

جاء ذلك خلال انطلاقه بمرتدة، إذ تعرض لعرقلة من الخلف على يد اللاعب أنسيلم باسكينا.

إثر تلك الإصابة، خرج بويج من الملعب محمولاً على نقالة، ولكن روحه لم تنخفض، إذ يتطلع للتدرب يوم الإثنين.

وقال بويج عبر تويتر:"أشكركم جميعاً على الحب والتشجيع، أنا بخير وأتطلع للعودة إلى المران غداً".

يذكر أنه بعد فحص اللاعب اتضح أنه لم يتعرض سوى لكدمة في قدمه اليمنى.