بويج: أريد الاستمرار في برشلونة لأطول وقت ممكن

ريكي بويج ناشيء برشلونة يؤكد رغبته في الاستمرار رفقة الفريق الكتالوني لأطول فترة ممكن بالمستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ريكي بويج لاعب فريق برشلونة الشاب على رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني لأطول فترة ممكن، ورغبته في تقديم كل ما لديه من أجل الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأعرب خلالها عن سعادته بمشاركته الأولى مع الفريق كلاعب أساسي في التعادل السلبي بدون أهداف أمام هويسكا.

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على جريزمانhttps://t.co/FoZ3OX1MQA — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وقال بويج: "أنا سعيد لمباراتي الأولى أساسيًا بقميص فريق برشلونة، لقد لعبنا بشكل جيد بالرغم من حالة أرضية الملعب، لقد كلفتنا الكثير ولم نستطع تطوير طريقة لعبنا بسببها".

وأضاف: "منذ أن كنت طفلًا أردت أن أتأقلم على طريقة لعب برشلونة وأسلوب الفريق، هذه هي شخصيتي الآن وهذا هو ما حددها في صغري".

ميليتو: برشلونة لا يلعب كالسابق لكن أساس الفلسفة لم يتغير

وأكمل: "لقد قلت من قبل أنني أحب أن أستمر في ذلك النادي، أتعامل معه كأنه أحد والدي وكجزء من عائلتي، إذا كان الخيار لي سأستمر هنا لأطول وقت ممكن".

جدير بالذكر أن بويج كان قد طُلب من قبل نادي أياكس في فترة إعارة ضمن اتفاقية التعاون المشتركة المنتظرة بين برشلونة والنادي الهولندي.