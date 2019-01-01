بونوتشي يُفضل الخسارة أمام جنوى على السقوط ضد أياكس

المدافع الإيطالي لديه وجهة نظر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، أنه يفضل الخسارة من جنوى، ومن ثمّ الفوز على أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وسقط يوفنتوس اليوم لأول مرة في فخ الخسارة بالدوري الإيطالي بعد 32 مباراة دون خسارة أمام جنوى بهدفين نظيفين.

وخطف جنوى في الشوط الثاني عن طريق ستورارو وبانديف الفوز للأصحاب الأرض، ليكبد يوفنتوس الخسارة الأولى منذ نوفمبر 2017 خارج القواعد.

وقال بونوتشي تعليقاً على الهزيمة: "الخسارة لم تكن أبدًا جيدة، لكن إذا حدثت، فأنا أفضل أن تكون اليوم عن أي ظروف أخرى، الفريق كان يعاني من أجل ملئ طاقته مرة أخرى بعد ما قدمناه في دوري أبطال أوروبا".

وواصل لاعب إنتر وميلان السابق: "أنها حادثة لابد أن توقف الفريق، لكن قبل أن تتوقف للراحة وتأخذ الفرصة من أجل رد الفعل".

اسمع كيف يشرح أليجري أنه الخسارة أمام جنوى كانت جيدة ومفيدة 👂🔽 pic.twitter.com/RfO7BmKmb5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وتابع: "نحن نقدم مسيرة رائعة، لقد خسرنا لأول مرة منذ 29 جولة، ونحن هنا نركز على المباريات، قبل أن نقترب من تحقيق اللقب، وقبل مواجهة تحدي أياكس، أنا أوافق على أن أفوز يوم الثلاثاء وأخسر اليوم".

وكان يوفنتوس قد قلب تأخره إلى فوز على أتلتيكو مدريد الإسباني وحقق الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين ليصعد لربع نهائي دوري الأبطال.