بونوتشي يزيح ديل بييرو ويدخل قائمة أكثر من مثلوا إيطاليا

بونوتشي في المركز العاشر كأكثر من لعب بمقيص منتخب إيطاليا بدلًا من ديل بييرو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أزاح قائد المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي ليوناردو بونوتشي أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو من ترتيب العشرة الأوائل لأكثر من شاركوا مع الأتزوري.

وشارك بونوتشي أساسيًا اليوم مع المنتخب الإيطالي في مواجهة النرويج ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وبمشاركته أمام النرويج بات بونوتشي يمتلك 92 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، ليتجاوز رقم أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس.

واحتل بونوتشي في الوقت الحالي المركز العاشر على سلم ترتيب أكثر من شاركوا مع المنتخب الإيطالي في تاريخ مواجهاته الرسمية والودية.

لماذا يُرهق لاعبو إنتر رغم وجود بينتوس؟

وأصبح بونوتشي قائدًا للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها جورجيو كيليني في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.