بونوتشي يرد على الانتقادت وكانسيلو يهدي الفوز للاعب إنتر

تعرف على تصريحات بونوتشي وكانسيلو بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

أكد ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، أنّ فريقه يرد على الانتقادات داخل الملعب، كما أهدى جواو كانسيلو الفوز إلى لاعب إنتر الإيطالي، جواو ماريو.

كريستيانو رونالدو توهج أمام الروخي بلانكوس وسجل ثلاثية ليعود البيانكونيري من خسارة في الذهاب بثنائية نظيفة.

وقال بونوتشي في تصريحات عقب اللقاء: "لقد كانت ليلة رائعة لجمهور يوفنتوس، البعض كان يحتفل بالفعل بالتأهل قبل المباراة وتلقينا العديد من الانتقادات لكن كالعادة يكون الرد في الملعب".

وتابع: "هدفنا هو تحقيق كل البطولات والآن نفكر في مباراة جنوى بالدوري ونحتاج للفوز لنستمر في صدارة الدوري الإيطالي".

مدافع البيانكونيري أكد أنّه اعتاد على سماع الانتقادات سواء ضده أو ضد زملائه والمدرب ماسيلميانو أليجري ولكن الفريق يرد دائمًا داخل أرضية الملعب.

من جانبه، أهدى كانسيلو الفوز إلى جواو ماريو، لاعب إنتر الإيطالي، بعد وفاة والده مشيرًا إلى أنّ التنافس داخل الملعب فقط وهم أصدقاء.

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على التأهل بقوله إنّ مهمته الرئيسية في فريق يوفنتوس هو تقديم هذا الأدء في ليالي دوري أبطال أوروبا وجلب ذات الأذنين.

ولم تحقق السيدة العجوز البطولة منذ 1996 رغم الوصول للنهائي في أكثر من مناسبة آخرها في عام 2017 وخسارة اللقب أمام ريال مدريد.

أياكس وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبورتو ومانشستر سيتي سبقوا يوفنتوس لدور الثمانية ومتبقي الآن مرشحين بين برشلونة وليون وليفربول وبايرن ميونخ.