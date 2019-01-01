بونوتشي يتراجع ويعلنها: لا للعنصرية

نجم يوفنتوس بونوتشي يعتذر ضمنيًا عن تصريحه عقب مباراة كالياري وينشر صورة له مع مويس كين معنونًا لا للعنصرية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نشر النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي صورة له مع زميله الشاب مويس كين معنونًا "لا للعنصرية" على خلفية ما بدر منه أمس.

وكان بونوتشي وكين قد قادا يوفنتوس إلى تحقيق انتصار هام على حساب كالياري بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل مويس كين الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك كالياري، ما جعل جماهير كالياري تطلق هتافات عنصرية في حقه.

وعقب المباراة برر بونوتشي هذه الهتافات بحجة أن كين استفز جماهير كالياري باحتفاله، لذا فالخطأ يقع على الجانبين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وتعرض بونوتشي لهجوم واسع من قبل الصحافة والجماهير وبعض اللاعبين وممثلي الأندية، ليتراجع على الفور عن هذا التصريح باعتذار ضمني.

ونشر بونوتشي صورة له رفقة مويس كين عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وعلق عليها: "رغم كل شيء، يجب أن نقول لا للعنصرية"

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يذكر أن بونوتشي كان قد سجل هدف المباراة الأول في مواجهة أمس أمام كالياري، واحتفل بطريقة مشابهة لتلك التي احتفل بها كين.