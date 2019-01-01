بونوتشي: لقد كانت ليلة تاريخية

مدافع يوفنتوس ينهال بالمديح على زملائه بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

وجه ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الشكر لزملائه والجماهير بعد العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أتلتيكو مدريد، وذلك عقب الفوز عليه بثلاثية مقابل لا شيء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتعويض الخسارة بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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وقال المدافع الإيطالي في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "لقد كانت مباراة تاريخية، نشكر الجماهير على دعمهم لنا وحضورهم كان بمثابة اللاعب الـ 12، لعبنا وضحينا من أجل قميص الفريق الذي نفخر بارتدائه، الآن نفكر في الفوز في جنوى والاستعداد لمباريات المرحلة المقبلة".

كما أضاف مدافع البيانكونيري: "نود أيضًا توجيه الشكر لمدرب الفريق ماسيمليانو أليجري على استعداده لهذا اللقاء، خضنا المباراة بحماس وقدوم رونالدو للفريق كان من أجل هذه الليالي في دوري الأبطال، هو اللاعب الأفضل في العالم بكل تأكيد".

يذكر أن آخر مرة توج فيها يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1996.