بونوتشي: كين سيكون لاعبًا عظيمًا ولا يزال أمامنا الكثير

ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا يؤكد على إعجابه بإمكانيات اللاعب مويس كين وأن المنتخب أمامه الكثير ليقوم به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب بلاده عن سعادته بالأداء الذي قدمه النجم الشاب مويس كين مهاجم الفريق في مواجهة فنلندا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بونونتشي وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لوجود لاعبه مثله بصفوفه، خاصة بعد هدفه الذي سجله بالأمس.

وقال بونوتشي: "كين مصيره أن يكون لاعبًا عظيمًا، فهو لديه القوة والإمكانيات لفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي ينقصه هو بعض التواضع والتركيز للتعلم ممن حوله".

كين يدخل تاريخ إيطاليا مرتين في يوم واحدhttps://t.co/ILhcwERYKo — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) March 24, 2019

وأضاف عن مباراة فنلندا: "لقد كانت ليلة مليئة بالمشاعر، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ بفوز وأن نضع قدمنا في المنافسة، وهذا ما فعلناه".

وأكمل: "لقد حاولنا كثيرًا من أجل الهدف الثاني وكان هناك بعض المخاطر، لكن بمجرد أن سجله كين أصبحت الأمور أسهر، لكن لا يزال لدينا العديد من الأمور لنقوم بها".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس أمام فنلندا بهدفين نظيفين بالجولة الافتتاحية من تصفيات أمم أوروبا 2020 ليحل ثانيًا خلف اليونان في مجموعته.