بونوتشي عن كين: تحدثنا معه أنا وكيليني فقرر البقاء

التدرب مع كريستيانو أفضل للمسيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس عن كواليس إقناعه لمويسي كين مهاجم الفريق الشاب بالبقاء في صفوفه.

وقال بونوتشي:"مويسي سيبقى معنا، لقد تحدث معه جورجيو (كيليني) ثم أنا".

وأضاف:"حين تتدرب مع كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوجلاس كوستا هذا يجعلك أقوى وأسرع، أتمنى أن يستطيع تخفيف الضغوط بتقديم الأداء الجيد".

وأوضح:"إنه فقط يبلغ من العمر 19 عاماً، لذلك ستحدث الأخطاء ولكنها جزء من التطور، الأمر المهم هو أن تلك الأخطاء صغيرة للغاية، ومع الوقت أنت تفهم دورك في المجموعة".

يذكر أن كين حصل على مشاركة واحدة أساسية مع يوفي في الدوري هذا الموسم ضد أودينيزي، حيث سجل هدفين وصنع آخر، كما سجل لإيطاليا في شباك فنلندا بتصفيات يورو 2020.