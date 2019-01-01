بونوتشي عن الديربي: إنتر بدأ بشكل رائع ولكننا سنظهر نسخة عظيمة

المدافع متحفز لخوض اللقاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس تحفزه لخوض "ديربي إيطاليا" ضد إنتر في الجولة المقبلة من الكالتشيو، والمقرر له يوم الأحد.

وقال بونوتشي:"العثور على مرشح للفوز في تلك المباريات أمر صعب. لقد بدأ إنتر بشكل رائع، وسنذهب لميلانو لنقدم عرضاً عظيماً".

وأضاف:"سيقودنا ذلك لتحقيق النتيجة النهائية، أنا واثق أننا سنرى نسخة عظيمة من يوفنتوس".

وأوضح:"ستكون مباراة نضرب فيها ونهرب، ولكننا على أتم الاستعداد لها".

يذكر أن إنتر يحتل صدارة البطولة بـ18 نقطة، يليه يوفي حامل اللقب لآخر 8 سنوات بـ16 نقطة.