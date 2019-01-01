بونوتشي: سنكرر ما فعلناه أمام أتلتيكو مدريد في مواجهة أياكس

ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قرعة نيون التي أقيمت اليوم الجمعة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بونوتشي ونقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشدد خلالها على قوة فريق أياكس وقدراته الكبيرة.

وقال بونوتشي: "لقد سمعنا الأخبار عن قرعة دوري أبطال أوروبا بعد أن انتهينا من التدريبات، لكننا كنا نعلم من البداية أننا سنواجه مباراة صعبة للغاية".

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وأضاف: "أياكس فريق جيد للغاية ويمر بمستوى رائع بالفترة الأخيرة، ولديهم تنوع كبير، لكننا جاهزون لمواجهتهم بكل قوة".

واختتم تصريحاته: "سنخوض مواجهتين غاية في القوة أمام أياكس، ونعلم أننا نستطيع أن نكرر الأداء الساحر أمام أتلتيكو مدريد أمامهم من جديد".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد صعد لربع النهائي بعد عودة في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد وصعد أياكس بعد ريمونتادا تاريخية أمام ريال مدريد.