جوارديولا مازال حريصًا على ضم بونوتشي، هل ينجح أخيرًا؟

المدافع مازال مطلوبًا في السيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن مانشستر سيتي وخاصة مدربه بيب جوارديولا مازال حريصًا على ضم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.

المدافع الإيطالي رفض عام 2016 الانضمام للسيتي رغم تقديمهم لراتب سنوي قدره 8 ملايين يورو له، لكنه هذا الصيف قد يكون أكثر انفتاحًا لتقبل الأمر خاصة مع إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء الموسم القادم حال إتمام صفقة ماتياس دي ليخت القريبة للغاية.

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وارتبط لاعب الآدزوري بالانتقال لباريس سان جيرمان خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الحديث عن حاجة يوفنتوس لبيع بعض لاعبيه لتمويل صفقاته الصيفية الجديدة.

وتُشير الصحيفة لإمكانية قبول يوفنتوس التخلي عن بونوتشي إن وصل عرض بقيمة 50-60 مليون يورو، بعدما كان النادي قد استعاده من ميلان الصيف الماضي مقابل التخلي عن المدافع الشاب ماتيا كالدارا، وقد قدرت قيمته المالية وقتها بـ40 مليون يورو.

القرار الآن سيكون بيد اللاعب نفسه، إما الرحيل وخوض تجربة خارجية أو البقاء والرهان على حظوظه مع المدرب ماوريتسيو ساري.