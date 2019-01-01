بونوتشي: تأثرت بأفكاري ساري

بونوتشي يتحدث عن تأثير ساري على يوفنتوس وعليه شخصيًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال قلب دفاع نادي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي إنه تأثر بأفكار ماوريسيو ساري حين تعامل مع الرجل عن قرب.

وكان ساري قد استلم مهمته رسميًا كمدرب ليوفنتوس منذ نحو ثلاثة أسابيع ليبدأ في رحلته الجديدة مع البيانكونيري.

وحول ذلك، قال ليوناردو بونوتشي إنه كان من أشد المعجبين بأسلوب ساري منذ بداية ظهوره في الكالتشيو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "حين تعاملت مع ساري عن قرب تفاجئت أنه يمتلك الكثير من الأشياء التي لم أكن لأراها من قبل"

وتابع: "تأثرت كثيرًا بأفكار ساري في كرة القدم، هو يمتلك مجموعة من النظريات والأفكار التي تثير إعجاب أي شخص"

كونتي يؤكد تمنيه انتقال لوكاكو لإنتر

يذكر أن يوفنتوس كان قد أقال ماسيميليانو أليجري بنهاية الموسم المنصرم بعد 5 سنوات قضاها كمدرب للبيانكونيري.